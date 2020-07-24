Kara kartal sil baştan

Süper Lig'de kapanışı yarın Gençlerbirliği maçıyla yapacak olan Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Gelecek sezon takımda büyük değişikliğe gitmeye hazırlanan siyah-beyazlılar gelecek haftadan itibaren takviye çalışmalarına ağırlık verecek. Son olarak tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille ile söz kesmesinin ardından iki golcü birden transfer etmek için harekete geçen Kara Kartal, öncelikli olarak Katar macerasının ardından şu an boşta olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i bitirmenin yollarını arıyor. Beşiktaş'ın hücum hattı için düşündüğü tek isim Mandzukic değil, Alanya'dan Papiss Cisse ve Everton'dan Cenk Tosun ile de temaslar sürüyor.

WELİNTON İMZAYA YAKIN

Kartal'ın diğer bölgeler için Alanya'nın üç yıldızının daha peşinde olduğu hatta stoperi Welinton ile sol beki N'Sakala ile de söz kestiği konuşulurken kanat oyuncusu Junior Fernandes de gündemde. Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği bir diğer isim de Gökhan Töre. Sezon başında Sergen Yalçın'la Yeni Malatya'da birlikte çalışan Töre'nin takımıyla 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Malatyaspor'da Gökhan'ın durumu hafta sonu belli olacak



BOATENG VEDA ETTİ

BU sezonun devre arasında Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralanan Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti. Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Boateng, bugünkü antrenman öncesi, teknik direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı" ifadelerine yer verildi. Siyahbeyazlı kulüp, Ganalı oyuncu için yaptığı paylaşımın sonuna, "Emeklerin için teşekkürler" notunu da düştü. Beşiktaş'ta 11 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 3 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.