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Haberler Spor Manisa FK - Sancaktepe FK I CANLI YAYIN

Manisa FK - Sancaktepe FK I CANLI YAYIN

2. Lig Play Off Yarı Final maçında Manisa Futbol Kulübü ile Kulübü finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. Mücadeleden mutlu sonla ayrılan ekip Ankara Demirspor-Tuzlaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberimizden canlı olarak maçı izleyebilirsiniz.

Manisa FK - Sancaktepe FK I CANLI YAYIN

24.07.2020, 19:52 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,21:57

CANLI YAYIN

TFF 2. Lig'de Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0 yenerek eleyen Manisa Futbol Kulübü, yarı finalde Sancaktepe Futbol Kulübü'yle final için karşılaşacak.

A SPOR'DA ZORLU MÜCADELE

Normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini eleyen taraf finalist olacak. Manisa FK, finale çıktığı takdirde Ankara Demirspor-Tuzlaspor eşleşmesinin galibiyle tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e çıkmak için rakip olacak.

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