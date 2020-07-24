Manisa Futbol’un rakibi Sancaktepe

Antalya'daki 2. Lig Play-Off çeyrek final maçında İnegölspor'u 3-0 yenerek adını yarı finale yazdıran Manisa Futbol Kulübü, bugün Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynayacak. Titanic Mardan Stadı'ndaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak kritik maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

ARSLAN: FİNALE KALACAĞIZ

Teknik direktör Cihat Arslan, oyun disiplini ve mücadele arzusundan hiçbir zaman kopmayacaklarını ve hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Arslan, "Bütün takımlar çok zorlu süreçlerden geldi. Uzun bir aradan sonra hazırlık maçı oynamadan, Antalya gibi çok sıcak ve nemli bir yerde maç yaptık. İyi bir oyun ortaya koyduk ve bunun neticesinde iyi bir skor geldi. Bir adım attık ama asıl iş mutluluğu en sonunda yaşamak. Sancaktepe'yi de yenerek finale kalacağız" dedi.