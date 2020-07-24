  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Menemenspor Samed’i alacak

Menemenspor Samed’i alacak

İzmir ekibi devre arasında ’den kiraladığı yıldız futbolcuyu bırakmayacak.

Menemenspor Samed’i alacak
Giriş Tarihi: 24.7.2020

TFF 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Ekol Göz Menemenspor, devre arasında Göztepe'den kiraladığı golcü Samed Ali Kaya'nın bonservisini almak için harekete geçti.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Verilen aranın ardından sarı-lacivertli formayla çıktığı 6 maçta 5 gol atan deneyimli oyuncuyu bırakmak istemeyen kurmayların Göztepe ile temasa geçtiği bildirildi. Menemenspor'da 2017-2018'de 2. Lig'de forma giyen Samed Ali, o sezon Play-Off'larla birlikte 35 lig maçında 25 gol atarak Süper Lig ekibi Göztepe'ye transfer oldu. Samed Ali'nin de Menemenspor'da kalmaya sıcak baktığı ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı vurgulandı. Bu arada Menemenspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Boztepe, Taşkın, Ali Özgün, Hüseyin Çolak, Selim Aydemir, Trtovac ve Mustafa Çeçenoğlu ile yollarını ayıran yönetim, yerlerini doldurmak için harekete geçti. İzmir ekibinin özellikle yabancı oyuncu konusunda Arnavutluk'a üs kurduğu ve belirlediği futbolcularla görüştüğü belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor Samed’i alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA