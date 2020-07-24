TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off yarı finalinde Belediye Derincespor'u geçerek adını finale yazdıran Karşıyaka'da yüzler gülüyor. İki sezon önce 3. Lig'e düşen KSK, yeniden üst lige çıkmak için pazar günü saat 20.00'de Titanic Madran Stadı'nda Turgutluspor ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Derince Belediyespor karşısında oyuncularının göstermiş olduğu mücadeleden memnun olduğunu belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Dört ay gibi uzun bir sürecin ardından, hiç maç yapmadan finale kalmak kolay bir iş değil. Derince maçının galibiyet sevinci soyunma odasında kaldı. Bundan sonda tek düşüncemiz Turgutluspor ile oynayacağımız final maçı. İnşallah o sene bu sene olacak" diye konuştu.

KUPA KARŞIYAKA'YA GELECEK

Transfer yasağının ardından büyük mücadele veren futbolculara güvendiklerini açıklayan Soner Tolungüç şöyle devam etti: "Bu noktaya gelmek hiç kolay olmadı. Büyük emekler verildi. Artık bizi sevenleri mutlu etmek için önümüzde sadece doksan dakika kaldı. Ben bu oyuncu grubunun kupayı semtimize götüreceğine gönülden inanıyorum. Şampiyonluk kupası pazar Karşıyaka'ya gelecek."



3. KEZ FİNALDE

Play-Off heyecanını 5 kez yaşayan Karşıyaka, iki kez de final oynadı. Kaf-Kaf, 2001-2002 sezonunda 2. Lig B Kategorisi'nde Denizli'de oynadığı final maçında Adana Demirspor'a altın golle kaybetmiş, 2008-2009 sezonunda ise TFF 1. Lig'de Ankara'daki final müsabakasında ise Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını ıskalamıştı. 11 yıl sonra yeniden final oynama hakkını elde eden yeşil-kırmızılılar, Turgutluspor önünde kötü gidişatına da "dur" demek istiyor.



TARAFTAR YANINDA

Karşıyaka'yı Antalya'daki final maçlarından taraftarı yalnız bırakmadı. Pandemi önemleri nedeniyle seyircisiz oynanan Belediye Derincespor mücadelesinde bir grup taraftar stadyum dışında maçı takip etti. Dışarıdan yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destek verdiler.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ