Pınar KSK’de Semih de tamam

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde durumu belirsiz tek isim olan takım kaptanı Semih Erden'le de yeniden anlaştı. Devam eden kontratında indirim teklif edilen tecrübeli pivotun yeni sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. İki taraflı çıkış opsiyonlu olarak sözleşmesi süren Semih, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Kariyerinde NBA'da Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formalarını da giyen 34 yaşındaki milli basketbolcu, geçen sezon ligde 5.8 sayı, 4.6 ribaund ortalamasıyla oynadı.

MORGAN VE KENNEDY İMZALADI

Pınar Karşıyaka U.Kazan'dan renklerine bağladığı pivot Raymar Morgan ve iç transferde sözleşme yenilenen DJ Kennedy için resmi açıklamayı yaptı. Ülkemizde 2017-2018 sezonunda Tofaş'ın ligde final oynamasına büyük katkı yapıp son 2 sezonu Rusya'da geçiren 32 yaşındaki Morgan'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 1 yıllık ayrılığın ardından İzmir'e dönen kısa forvet Kennedy 2 yıllık opsiyonlu imza attı.