Şampiyon Aliağa’da

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Hakan Şapçı ile anlaştı. Yeni sezon öncesi hedefini 3. Lig olarak belirleyen İzmir ekibi, 47 yaşındaki başarılı teknik adam ile sözleşme imzaladı. "Şampiyon" lakablı Hakan Şapçı, Manisa BŞB ile Turgutluspor'u Bölgesel Amatör Lig'e, Utaş Uşakspor'u 3. Lig'den 2. Lig'e son olarak da bu sezon Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'u 3. Lig'e çıkardı. Şapçı, "Geçmişte yakaladığımız başarıların bir yenisini, belki de en kıymetlisini yakalamak için buradayım" diye konuştu. BİRLİĞİN GÜCÜ

Tüm enerjisini Aliağa'ya vereceğini belirten teknik direktör Hakan Şapçı şöyle konuştu: "Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a, kulüp başkanımız Kamil Önal'a, sportif direktör Burak Akyıldız'a teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tüm Aliağa, tüm taraftarımızla birlikte Aliağa FK'yı hak ettiği yere taşıyacağız."



HEDEF SÜPER LİG

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, hedeflerinin uzun vadede Süper Lig olduğunu söyledi. Acar, "Futbolda çok başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Yönetimimiz, taraftarımız, teknik heyetimiz ve futbolcularımız 3. Lig'e çıkmanın heyecanı içinde olmalıyız ve hedefimize ulaşmalıyız. Ardından başarılarımızı sürdürüp en üst noktalara ulaşmak istiyoruz" dedi.



ÖNAL İDDİALI

ALİAĞA FK Başkanı Kamil Önal, "Aliağa için çok güzel bir gün. Başarılara kavuşmuş ve yeni başarıları hedefleyen bir ismi teknik direktörlüğe getirdik. Serkan Acar başkanımızla birlikte kulüp olarak bizim de hedeflerimiz, daha üst liglerde olmak, Aliağa'ya layık şekilde daha büyük başarılar yaşamak" dedi.



SERVET SARUN