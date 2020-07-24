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Haberler Spor Stoperde hedef Adrian Mariappa

Stoperde hedef Adrian Mariappa

Stoperde hedef Adrian Mariappa
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Göztepe yönetimi stoper transferi için yeniden İngiltere'ye yöneldi. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'de Watford forması giyen Adrian Mariappa'yı listenin başına aldı. Jamaika asıllı İngiliz futbolcunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Göz-Göz, savunmacıyla anlaşma sağlaması halinde bonservis bedeli ödemeyecek. 33 yaşındaki Adrian Mariappa kariyeri boyunca İngiltere'de futbol hayatını sürdürürken Ada'da Reading ve Crystal Palace'da da forma giydi.

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