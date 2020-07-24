Trabzon Olsson’un peşinde

Süper Lig'de şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da yönetim transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Savunmanın soluna takviye yapmayı planlayan Trabzonspor Brezilya Serie A ekiplerinden Fortaleza'da forma giyen Bruno Melo'nun ardından rotasını bu kez İsveç'e çevirdi. İsveç'te Helsingborg ekibinde forma giyen Martin Olsson, Karadeniz ekibinin gündemine geldi. Kulübüyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcunun ilk temaslara olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Olsson kariyerinde Blackburn, Norwich, Swansea ekiplerinde de forma giydi. Kupa finali Palabıyık'ın Trabzon ve Alanya arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan final maçını Ali Palabıyık yönetecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak.