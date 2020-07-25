24 Erzincan mı 68 Aksaray mı?

TFF 3. Lig 1. Grup bugün Play-Off finalinde 24Erzincanspor ile 68 Aksaray karşı karşıya gelecek. Antalya'daki Gloria Sports Arena'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçı hakem Burak Şeker yönetecek. 24Erzincanspor Play-Off yarı final maçında Artvin Hopaspor'u 4-2, 68 Aksarayspor da 1928 Bucaspor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenerek adlarını finale yazdırdı.