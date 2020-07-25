  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor 24 Erzincan mı 68 Aksaray mı?

24 Erzincan mı 68 mı?

24 Erzincan mı 68 Aksaray mı?
Giriş Tarihi: 25.7.2020

TFF 3. Lig 1. Grup bugün Play-Off finalinde 24Erzincanspor ile 68 Aksaray karşı karşıya gelecek. Antalya'daki Gloria Sports Arena'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçı hakem Burak Şeker yönetecek. 24Erzincanspor Play-Off yarı final maçında Artvin Hopaspor'u 4-2, 68 Aksarayspor da 1928 Bucaspor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenerek adlarını finale yazdırdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

24 Erzincan mı 68 Aksaray mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA