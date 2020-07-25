Altay siftah yaptı

TFF Birinci Lig'de bu sezon Play-Off'u hedefleyen ancak bunu gerçekleştiremeyen Altay'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. İzmir temsilcisi küme düşen Osmanlıspor'da serbest kalan orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic'le anlaştı. Başkent temsilcisine geçen sezon devre arasında Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan gelen 32 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, bu sezon 33 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı. Önlibero, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında forma giyen tecrübeli oyuncu Jovan Blagojevic, kariyerinde Zeljeznicar, Velez Mostar gibi takımların da formasını başarıyla terletti.

İÇ TRANSFER BAŞLIYOR

Bu arada Altay'da iç transfer çalışmaları da başlayacak. Gol kralı Paixao ile sözleşme uzatarak ilk hamleyi yapan İzmir ekibinde Abdülkerim, Tavares, Kappel, Erhan, Özgür, Yılmaz, Kerim, Yaser, Mustafa, Abdülhamit, İbrahim Öztürk ve Çağrı Buğra'nın sözleşmeleri bitiyor. Yönetim, bu oyuncuların büyük bölümü ile anlaşmayı umut ediyor.