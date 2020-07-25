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Haberler Spor Altınordu’dan müthiş hamle

Altınordu’dan müthiş hamle

Daha önce ’de bir çok takımda forma giyen Ahmet İlhan ile anlaşıyorlar.

Altınordu’dan müthiş hamle
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Altınordu, yeni sezon için transfer çalışmalarına hızlı başladı. Kırmızılacivertliler, son olarak Giresunspor'da forma giyen sağ kanat Ahmet İlhan Özek ile görüşmelere başladı. Karadeniz ekibiyle sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan tecrübeli futbolcuya başka kulüplerin de talip olduğu öğrenildi. Altınordu'nun bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Futbola Aydın 1923'te başlayan Ahmet İlhan, Bozüyükspor'da profesyonel olduktan sonra Manisaspor, Karabük, Çaykur Rizespor ve G.Birliği kulüplerinde oynadı. Süper Lig'de 177 maçta 20 gol atan deneyimli forvet, geçen sezon Giresun'da 27 maça çıkıp 3 kez rakip fileleri sarstı.

KALECİLERE ÖZEL KAMP
Türk futboluna Erce Kardeşler, Berke Özer, Ozan Can Oruç ve Taha Tepe gibi Süper Lig'de görev yapan kaleciler yetiştiren Altınordu'da altyapıdan genç kaleciler bir haftalık özel kampa alındı. Kaleci başantrenörü Atila Küçüktaka, "Burası bir altın madeni. Önce Altınordu'ya, sonrasında Avrupa'nın önemli liglerine gidecek gençleri yetiştiriyoruz. Hedefimiz bu sayıları çoğaltmak. Altınordu'yu güzel günler bekliyor" dedi.

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