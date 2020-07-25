Burak Yılmaz Kartal’a veda etti

Fransa'nın Lille takımına transfer olan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, dün takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. Takım arkadaşları ve teknik heyet, deneyimli futbolcuyu alkışlarla uğurlarken konuyla ilgili siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz, antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler Burak Yılmaz" denildi. 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz ise sosyal medya hesabından yapılan veda açıklamasında, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım" diye konuştu.

MUSTAFA KAPI DA LİLLE'E GİTTİ

Burak Yılmaz'ın ardından G.Saray ile yollarını ayıran Mustafa Kapı da Lille ile anlaştı. Böylelikle Fransa Ligue 1 ekibi, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan sonra kadrosuna dördüncü Türk oyuncuyu kattı. Lille kulübünün sarı-kırmızılı kulübe 300 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyeceği ve futbolcuyla da 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.