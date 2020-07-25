  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Cenk ve Battal’dan taraftarlara çağrı

Cenk ve Battal’dan taraftarlara çağrı

KSK’nin iki yıldız oyuncusu, “12. adamı yanımızda hissediyoruz. Dualarını eksik etmesinler” dedi.

Cenk ve Battal’dan taraftarlara çağrı
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Karşıyaka'nın takım kaptanlarından Cenk Özbey, hedeflerine ulaşmak için önlerinde son bir 90 dakikanın kaldığını söyledi. Cenk Özbey, "Play-Off yarı final maçında karşılaştığımız Derince Belediyespor önünde yüreğimizi koyduk. Biliyoruz ki taraftarlarımızın da yürekleri de bizimle. Yarın 12. adamımız ellerini yüreklerine koysunlar. Çünkü onları biz yanımızda hissediyoruz. Şampiyonluk için son maçımız kaldı. Kupayı alıp geleceğiz" dedi.

BATTAL: ZOR GÜNLER GEÇİRDİK
Kaf-Kaf'ın tecrübeli oyuncusu Battal Demirbilek de iddialı konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Bütün Karşıyaka'nın dualarının bizimle olduğunu hissediyoruz. Çok zor günler geçirdik. Artık güzel günler yakın. Semtimizdeki ve buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Stada giremeseler bile buraya bekliyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cenk ve Battal’dan taraftarlara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA