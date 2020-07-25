Cenk ve Battal’dan taraftarlara çağrı

Karşıyaka'nın takım kaptanlarından Cenk Özbey, hedeflerine ulaşmak için önlerinde son bir 90 dakikanın kaldığını söyledi. Cenk Özbey, "Play-Off yarı final maçında karşılaştığımız Derince Belediyespor önünde yüreğimizi koyduk. Biliyoruz ki taraftarlarımızın da yürekleri de bizimle. Yarın 12. adamımız ellerini yüreklerine koysunlar. Çünkü onları biz yanımızda hissediyoruz. Şampiyonluk için son maçımız kaldı. Kupayı alıp geleceğiz" dedi.

BATTAL: ZOR GÜNLER GEÇİRDİK

Kaf-Kaf'ın tecrübeli oyuncusu Battal Demirbilek de iddialı konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Bütün Karşıyaka'nın dualarının bizimle olduğunu hissediyoruz. Çok zor günler geçirdik. Artık güzel günler yakın. Semtimizdeki ve buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Stada giremeseler bile buraya bekliyoruz" diye konuştu.