Denizlispor - Ankaragücü I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Denizlispor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek 29 puanla 18. sıradan kurtulamayan MKE Ankaragücü'nün, ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'ten sonra Onazi'nin de hafta içi ayrıldığı yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren kaleci Tolgahan da yine görev yapamayacak.

9 yıl sonra döndüğü ligde final niteliğinde bir maç oynayacak 35 puanlı 14'üncü sıradaki Ege ekibi, küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü önünde 1 puan alması durumunda bile kurtuluşunu ilan edecek. Denizli mağlup olması halinde ise rakipleri 35 puanlı Çaykur Rizespor, 32'şer puandaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un aynı saatte oynanacak maçlarının sonucunu bekleyecek.