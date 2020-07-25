Düğüm çözülüyor

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler Avrupa ve kümede kalma yarışına çevrilirken, haftalardır süre gelen soru işaretleri bugün 21.00'de oynanacak maçlarla yanıt bulacak. Devler Ligi hesapları yapan Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olurken maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Devler Ligi hesapları için İzmir'de de kritik bir 90 dakika oynanacak. Pandemi arası sonrası oynadığı 7 maçta galip gelemeyen Göztepe, evinde 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Sivas bu maçı kazanıp Trabzon'un kaybetmesini beklerken bu mücadelede de Ali Şansalan düdük çalacak. Beşiktaş ise G.Birliği'ne konuk olacak. Bu karşılaşmada da Bahattin Şimşek görev yapacak. Kartal'ın hedefi son maçı kazanıp, Göztepe deplasmanına gidecek olan Sivasspor'un puan kaybetmesini beklemek olacak. Bu arada son sıralarda da heyecan fırtınası yaşanacak. Ege ekibi Denizli, küme düşen A.Gücü ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Bu maçı Alper Ulusoy yönetecek.



HOROZ'A 1 PUAN YETECEK

SON haftaya düşme hattının 3 puan önünde giren 35 puanlı Yukatel Denizlispor, bugün MKE Ankaragücü maçından en az 1 puan alarak ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Yine Denizli gibi bugün F.Bahçe ile oynayacak olan 35 puanlı bir diğer ekip Ç.Rize'ye de 1 puan yetecek. 32 puanlı Yeni Malatya G.Antep FK'yı ağırlarken, aynı puandaki Hes Kablo Kayseri ise Trabzon'u konuk edecek. Düşme ihtimali bulunan 4 takımın olası puan eşitliğinde, Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor lige veda edecek. Yukatel Denizlispor'un Hes Kablo Kayserispor veya BtcTurk Yeni Malatyaspor ile ligi aynı puanla bitirmesi halinde Denizli ekibi rakiplerinin gerisinde kalacak. Çaykur Rizespor'un en az 1 puan kazanması ve diğer 3 takımın olası puan eşitliğinde de Btc- Turk Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor lige veda eden ekipler olacak. Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un puan eşitliğinde ise Kayseri ekibi ile BtcTurk Yeni Malatyaspor ligden düşecek.



GÖZ GÖZ İYİ BİTİRMEK İSTİYOR

SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonunda korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 7 maçta galip gelemeyen Göztepe, bugün Sivasspor'u yenip sezona üç puanla veda etmek istiyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 7 gol atıp, kalesinde 8 gol gören sarıkırmızılı ekip, iç sahada yenilmediği 2 karşılaşmada sahadan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.