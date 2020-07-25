  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Göztepe - Sivasspor I CANLI ANLATIM

Göztepe - I

Göztepe - maçı 'in son haftasında nefes kesen bir mücadeleye sahne oluyor. Göztepe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu son haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Göztepe - Sivasspor I CANLI ANLATIM

25.07.2020, 21:00

Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor,İzmir temsilcisini mağlup edip 3 puanla dönmek istiyor. Rakibi Göztepe ise sezonun son maçında taraftarlarının yüzünü güldürme peşinde.

İZMİR'DE EKSİKLER VAR

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler, bugünkü maçta forma giyemeyecek.



SİVASSPOR İLE 6. RANDEVU

Ligin ilk yarısında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 7 gol atıp, kalesinde 8 gol gören sarı-kırmızılı ekip, iç sahada yenilmediği 2 karşılaşmada sahadan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe - Sivasspor I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA