Göztepe’de hedef Serdar

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son maçında bugün Gürsel Aksel Stadı'nda Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Sivasspor'la karşılaşacak Göztepe'de yönetim transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Sarı-kırmızılılar ligin 30. haftasındaki Fenerbahçe maçında çapraz bağları kopan ve sahalardan 7 ay uzak kalacağı açıklanan Serdar Gürler'i bırakmama ve kulübünden bonservisini almak için harekete geçti.

BU SEZON 13 GOLDE İMZASI VAR

1.5 yılda başarılı bir grafik ortaya koyan 28 yaşındaki futbolcunun da İzmir'den ayrılmak istemediği ve tarafların en kısa zamanda anlaşmaya varacağı dile getirildi. Serdar sakatlanmadan önce Beşiktaş'ın da transfer listesine girmişti. Göz-Göz'de 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde 16 maça çıkan Serdar, 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Bu sezon ise 26 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli futbolcu 2156 dakika sahada kalıp 7 kez fileleri havalandırarak 5 gol pası verdi. Göztepe'nin Serdar'ın yanı sıra Başakşehir'den kiralanan orta saha Soner Aydoğdu'yu da kadroda tutmak için harekete geçeceği ifade edildi.