Kaf-kaf zirveyi sarsacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu büyük oranda şekillendiren Pınar Karşıyaka, geleceğe güvenle bakıyor. Geçtiğimiz günlerde dış transferde Unics Kazan'dan pivot Raymar Morgan ile iç transferde DJ Kennedy ile sözleşme yenileyen Kaf-Kaf Semih Erden ile de sözleşme yenilemişti. Daha önce Yunus, Nusret, Metecan, Taylor ve M'Baye ile de yeniden anlaşan Kaf-Kaf gücünü güç kattı. Ülkemizde 2017-2018 sezonunda Tofaş'ın ligde final oynamasına katkı yapıp son 2 sezonu Rusya'da geçiren 32 yaşındaki Morgan'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme Kaf-Kaf çok önemli bir transfere imza attı. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisinin geçen sezon 1 yıllık ayrılığın ardından yuvaya döndürdüğü kısa forvet Kennedy de 2 yıllık opsiyonlu imza atmıştı.

KENNEDY ÖNEMLİ KOZ

Kennedy, geçen sezon ligde 9.9 sayı, 6.1 ribaunt ve 2.7 asist, FIBA Europe Cup'ta ise 9.2 sayı, 5.9 ribaunt ve 2.3 asistlik performans ortaya koydu. Bu arada Pınar Karşıyaka'da şube sorumlusu olarak görev yapan Ahmet Eriş dün istifa ederken yerine Cem Karas getirildi.



SARICA İDDİALI

Başantrenör Ufuk Sarıca pandemi nedeniyle geçen sezon hem ligde, hem de FIBA Avrupa Ligi'nde önemli fırsatları kaçırdıklarını belirtirken, "Ligde şampiyonluğa koşuyorduk. Özellikle FIBA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir fırsat yakalamıştık. Şampiyon olup tarihinde ilk kez kulübümüze Avrupa'dan kupa getirebilirdik. Ama olmadı. Sağlık olsun. Önümüzdeki sezon bunları başarabiliriz. Onun için mücadele ediyoruz" dedi.



PROGRAM BELLİ OLDU

Grubu'nda AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Cholet (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya), Hapoel Holon (İsrail) ve Bilbao Basket'in (İspanya) yanı sıra elemelerden gelecek 1 ekiple daha mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı belli oldu. KSK, 13 Ekim'de Hapoel Holon (D), 20 Ekim'de elemeden gelecek rakiple, 28 Ekim'de Brose Bamberg, 4 Kasım'da AEK (D), 10 Kasım: Bilbao, 18 Kasım Bologna (D), 9 Aralık'ta Cholet ile ilk maçlarını oynayacak. Rövanşlar 16 Aralık 2020-3 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.