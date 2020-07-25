Kartal Ankara’da kulağı İzmir’de

Gençlerbirliği deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanıp Sivasspor'un Göztepe önünde puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş'ın beklediği bu senaryonun gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamlamayı başaracak. Trabzonspor'un Avrupa'dan men edilme kararının CAS'ta onanması halinde Beşiktaş, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkına sahip ikinci kulüp olacak. Kartal'da tam 6 oyuncu forma giyemeyecek. Korona virüs protokolleri nedeniyle sezonu kapatan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in yanı sıra cezalı olan Lens ve Caner, Ankara'ya götürülmeyecek. F.Bahçe derbisinde aldığı darbe nedeniyle tedavisine başlanan ancak ligin son maçına yetişemeyeceği için sezonu kapatarak takım arkadaşlarıyla vedalaşan Boateng de forma giyemeyecek olan bir başka isim. Öte yandan Fransız ekibi Lille ile anlaşan Burak Yılmaz da Ankara'da olmayacak.