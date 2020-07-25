Kayserispor mu? Trabzonspor mu?

Günün en dikkat çeken maçlarından bir Kayseri'de oynanacak. Can derdinde olan Kayseri ile şan derdinde olan Trabzonspor'un oynayacağı mücadelede adeta nefesler tutulacak. Ligin son haftasına 62 puanla ikinci sırada giren bordo-mavililer, 60 puanla üçüncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor önünde ligi bitirmenin mücadelesini verecek. Trabzonspor, Kayseri deplasmanında kaybetmesi, Sivasspor ise Göztepe deplasmanında kazanması halinde ikinciliği kaybedecek. Diğer yandan Kayseri ekibi ise kümede kalmak için kazanmak zorunda.

GOL KRALI KİM OLACAK?

Bu arada Ligde 23 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Sörloth, 22 gollü Cisse'nin önünde sezonu gol kralı olarak tamamlaması halinde bordo- mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. oyuncu olacak. Trabzon'da İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin, Hes Kablo Kayserispor maçında da görev alamayacağı bildirildi.