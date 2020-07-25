Kayserispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM

Kayserispor- Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Yasir, Kvrzic, Campanharo, Enver Cenk, Henrique, Hasan Hüseyin, Kravets
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
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