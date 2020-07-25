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Haberler Spor Kayserispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM

Kayserispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM

'in 34.haftasında Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor, deplasmanından 3 puanla ayrılıp sezonu tamamlamanın planlarını yaparken, Kayserispor küme düşmemek için karşılaşmadan mutlak galibiyet çıkarmak zorunda.

Kayserispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM

25.07.2020, 21:04

Kayserispor- Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Yasir, Kvrzic, Campanharo, Enver Cenk, Henrique, Hasan Hüseyin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

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