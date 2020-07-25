Kupayı kaldır köşeyi dön

Bir önceki sezon destanlar yazdığı Süper Lig'den dramatik olarak şanssız bir şekilde küme düşen Akhisarspor, tarihi bir fırsat yakaladı. Play-Off yarı finalinde 3 kez yenik duruma düştüğü Fatih Karagümrük deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Akhisarspor, final kapısını araladı. Rakibi karşısında 84. dakikada Erhan'la 2-2'yi bulduktan sonra 87'de kalesinde gördüğü golle sarsılan Akhisar, pes etmeyip 90+5'te Uğur Arslan'ın ağları sarsmasıyla müthiş avantajı cebine koydu. Yeşil-siyahlı ekip yarın evinde oynayacağı rövanşta her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2'lik beraberlikte adını finale yazdıracak. Akhisar'ın finale çıkması durumunda 30 Temmuz'da Süper Lig'e dönüş için tarafsız sahada karşılaşacağı muhtemel rakipleri Bursaspor ve Adana Demirspor, ilk maçta 0-0'la yenişememişti. Ege ekibi finalde de rakibini mağlup ederse yaklaşık 250 milyon liralık bir servetin de sahibi olacak.

EN AZ 35 MİLYON LİRA

Süper Lig'e çıkma başarısı nedeniyle en az 35 milyon lirayı kasasına koyacak olan Akhisarspor, yayın geliri, iddaa, sponsorluk gelirlerinden en az kasasına 68 milyon lira koyacak. Performans primi ile de gelirlerini arttıracak olan Akhisarspor, sponsor, hasılat gelirleri, ürün satışlarıyla gelirini arttıracak. 1. Lig'e düştükten sonra birçok gelirinden olan ve ekonomik kriz yaşayan Akhisar, bu vesileyle ekonomik anlamda sıkıntılarından da kurtulmuş olacak.



FİNAL YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJ

AKHİSARSPOR'DA pandemi arasından sonra ligdeki 6 maçta hiç gol atamayan Erhan, Karagümrük ağlarını kritik golle sarsıp toplamda 9 gole ulaşırken son haftaların formda ismi Bertuğ da yarı finali boş geçmedi. Maçın ilk yarısında rakibinin darbesiyle burnu kırılan Vrsajevic, rövanşta görev alamayacak. Son olarak Göztepe'ye 2017'de Play-Off'ta final oynatıp Süper Lig'e çıkaran, Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, avantajın kendilerinde olduğunu söyledi. Vural, "Play-Off'ta dışarıda atılan bir gol 2 gol değerinde. Biz şu an 6-3 öndeyiz, her türlü beraberlikte bizim tur atlamamız mümkün. Final için çok stratejik bir maç oynayacağız" dedi.