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Menemenspor’da gündem iç

Menemenspor’da gündem iç transfer
Giriş Tarihi: 25.7.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, son olarak sözleşmesi sona eren Mustafa Çeçenoğlu ve Mehmet Boztepe'nin takımdan ayrılmasının ardından iç transferde düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler ayrılanlar dışında kadroyu büyük oranda korumak istiyor. İzmir ekibinde daha önce Ali Özgün ve Canberk'le yollar ayrılmış, kadro dışı kalıp sözleşmeleri biten Hüseyin Çolak ve Trtovac da gözden çıkarılmıştı. Süper Lig ekiplerinin gözdesi olup sözleşme uzatmadığı için son haftalarda kadroya alınmayan Taşkın'ın da takımdan ayrılacağı belirtildi. Yönetimin giden oyuncuların yerlerine doldurmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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