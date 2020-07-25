O kupa İzmir’e gelecek

TFF 3. Lig'de üst üste ikinci kez Play- Off oynayarak Belediye Derincespor'u eleyip finale adını yazdıran Karşıyaka, yarın Turgutluspor engelini de aşarak 2 yıl sonra 2. Lig'e dönmeyi hedefliyor. Transfer yasağıyla 4 sezondur değişmeyen altyapı patentli kadrosuyla düştüğü 3. Lig'de 2 yıldır hiçbir şartta pes etmeyip zirve kovalayan Kaf-Kaf, geçen yıl ıskaladığı hedefini bu kez tutturmak istiyor. "O kupa gelecek" diyen başkan Turgay Büyükkarcı, "Futbolcularımız bizi mahcup etmedi. Çok iyi bir teknik kadromuz, çok iyi bir kadromuz var. Bu 90 dakikayı da alıp kupayı semte getirmek en büyük hedefimiz. Taraftarımızın içi rahat olsun. İnşallah o kupa Karşıyaka'ya gelecek" açıklamasını yaptı.

HEDEFLEDİĞİMİZ YERDEYİZ

Antalya'daki Play-Off maçlarında finale büyük bir hırsla bilenen Karşıyaka'nın gençleri, 2. Lig'e çıkmaları halinde yönetim ve camianın taahhüt ettiği 800 bin TL'yi aşan şampiyonluk primine de kavuşacak. Turgay Büyükkarcı şöyle konuştu: "Hedeflediğimiz yerdeyiz. Şampiyonluğa ulaşmak için artık 1 tane 90 dakikamız var. Camia olarak kenetlendik."



HAVUZDA EĞLENDİLER

ANTALYA'DA por ile oynanacak final maçı öncesi Karşıyakalı futbolcular, dün yorucu geçen idman sonrası Susesi Otel'in havuzunda stres attı. Karşıyakalı futbolcular havuzda keyifli dakikalar geçirdi. KSK'de Mustafa Aşan, Cenk Özbey, Battal ve Hakan Kuş'un havuzda neşeli olduğu gözlendi.



ANTALYA'DAN ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI

TÜRKİYE'NİN ve İzmir'in 108 yıllık çınarı Karşıyaka'da futbolcular şampiyonluk sözü verdi. Turgutluspor ile oynanacak final maçı öncesi Susesi Otel Sahası'nda toplanan oyuncular, "Formalarımızı sırılsıklam yaparak semtimize şampiyonluk kupasını götürmek için sahada ne gerekiyorsa yapacağız. Kulübümüz bir zeytin ağacı altında kuruldu. Bizler de zeytin ağacı altında toplanarak şampiyonluk sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandılar. Karşıyaka'da futbolcuların ve teknik heyetin keyiflerinin oldukça yerinde olduğu gözlendi.

Görkem TÜRKYILMAZ