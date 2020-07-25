TFF’den dokuz takıma ret cevabı

TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübün yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan karara yaptığı itirazı reddetti. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Başakşehir, Sivasspor, Antalyaspor, Göztepe ve Alanyaspor'un, federasyonun yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili aldığı karara yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi. Açıklamada, itirazların TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararda usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği aktarıldı.

İTİRAZ ETME NEDENLERİ

Takımların itiraz dilekçelerinde takımların yabancı sayısında kademeli olarak düşüşten yana oldukları ancak sezon bitiminden bir ay sonra yeni sezonun başlayacak olması ve kontratları devam eden oyuncular nedeniyle bu kararın uygulanamaz olduğu belirtildi. Süper Lig ekiplerinin bu konunun makul bir sürede kulüplerin de fikirleri alınarak makul bir sayıya inmesine itiraz etmedikleri, üslup ve usul açısından kararı doğru bulmadıkları kaydedildi.



KADEMELİ DÜŞECEK

Süper Lig'de son 5 sezondur uygulanan yabancı oyuncu kuralı, gelecek sezondan itibaren değişecek. Türk futbolunda özellikle son 15 yılda yabancı oyuncu kurallarında sık sık değişikliğe gidilmişti. 2005- 2006 sezonu ile 2014- 2015 sezonları arasında yabancı oyuncu kuralında 8 kez değişikliğe giden TFF, 2015-2016 sezonundan bu yana uygulanan 28 kişilik kadroda 14 yerli ve 14 yabancı oyuncu bulundurulması yönündeki uygulamaya da gelecek sezondan itibaren son verecek. Önümüzdeki sezondan başlayarak yabancı oyuncu sayısında kademeli düşüşe gidilecek.