Akhisar’da hedef final

TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. konuk edecek. Galibiyet veya 2-2'ye kadar olan beraberliklerde adını finale yazdıracak Akhisarspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde veya mağlubiyet halinde ise final vizesi alamayacak.

VURAL 5'TE 5 PEŞİNDE

Müsabakanın 3-3 bitmesi durumunda karşılaşma uzayacak. Eşleşmenin galibinin finaldeki rakibi, yarın aynı saatte başlayacak Adana Demirspor-Bursaspor maçının sonucuna göre belli olacak. Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Bizler inandık ve başaracağız. Daha önce Sarıyer, Eskişehir, Antalya ve Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarmıştım. İnşallah 5. takımım Akhisar olacak" dedi. İlk maçta rakibiyle İstanbul'da 3-3 berabere kalan Akhisarspor, finale çıkacak ekibin belli olacağı müsabakada rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak. Deplasmanda 3 kez geriye düşmesine rağmen 90+4. dakikada attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Akhisarspor, rakibini saat 21.00'de Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada Spor Toto Akhisar Stadı'nda