Altay’ın öz evladı

Futbola Altay'da başlayan ve 2013- 2014 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Ramazan Kurşunlu, Diyarbakır, Ankara, Karşıyaka, Rize, Adana Demir'de oynadıktan sonra yuvaya dönüp yetiştiği kulüpte futbolu bıraktı. Teknik direktörlük kariyerine Bandırmaspor'da başlayan 39 yaşındaki Kurşunlu, geçen sezon Ekol Göz Menemen ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u çalıştırdı.