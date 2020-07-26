Denizli’nin ödü koptu

Süper Lig'de küme düşen Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor, rakipleri Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un da yenilmesinin ardından ligde kaldı. 11. dakikada Sacko'nun sağdan ortasında Rodallega, topu ağlara gönderemedi. 17'de Sacko topu bıraktı, Recep Niyaz kaleci Kırcan ile karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci gol izni vermedi. 32'de Cebrail'in soldan sert ortasında kaleci Hüseyin kolunun altından topu kaçırdı. Mustafa Yumlu son anda topa müdahale yaparak golü önledi. 40'ta Rodallega'nın pasında Aissati'nin soldan çok sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı. 43'te Lobzhanidze'nin şutunda kaleci Hüseyin topa sahip oldu.

YILDIZ SACKO ÇOK GOL KAÇIRDI

47'de Sacko'nun şutunda top kaleci Korhan'dan döndü. Rodallega tamamlamak istedi. Ancak bu kez Cebrail gol izni vermedi. 60'ta Murawski'nin ortasında Rodallega'nın kafasında top direk dibinden dışarıya çıktı. 71'de Rodallega'nın rövaşatasında top üstten auta çıktı. 74'te Lobzhanidze yakın mesafeden topu kafayla ağlara gönderemedi. 90'da Sacho'nun pasında Lopes gelişine vurdu. Top direğin dibinden auta gitti. 90+6'da Rivas'ın ortasında İlhan maçın skorunu belirledi: 0-1.



NEFESLER TUTULDU

YUKATEL Denizlispor yönetimi, Ankaragücülü İlhan'ın 90+6'da attığı golün ardından strese girdi. Yöneticiler Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'dan gelecek haberi bekledi. Rakiplerinin de mağlup olmasının ardından yeşil-siyahlılar rahat bir nefes aldı. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 6 yenilgi, 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Yukatel Denizlispor, kümede kalarak büyük bir sevinç yaşadı. Son 4 maçta dümene geçen teknik direktör Levent Kartop, yenilgiyi rağmen takımı kümede tuttu.



KARTOP 11'İ BOZMADI

GEÇEN hafta Alanyaspor'a 90+5'te yediği golle 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Levent Kartop, Ankaragücü maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı. 21 kişilik kadroda Ali Eren Yalçın'ın yerine üçüncü kaleci Abdülkadir Sünger yedek olarak soyundu. Ankaragücü'nde de bir önceki hafta Antalyaspor maçında görev alan 6 yabancı futbolcudan 5'i kadro dışı kalırken, Boada ise yedek soyundu. Oynamayan 5 isim kaleci Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Pinto ve Fatty'nin yerine ilk 11'de kalede Korcan başta olmak üzere, Sedat Ağçay, Cebrail Karayel, Likasik ve Fatih Tultak görev aldı. Yedek kulübesinde ise genç futbolcular kaleci Mert Topuz, Emre Batuhan Adıgüzel, Sıtkı Ferdi İmdat ve Berke Gürbüz forma bekledi.

SEBAHATTİN ALP