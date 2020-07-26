Göz-Göz’den süper kapanış

Göztepe evinde güçlü rakibi Sivasspor'u yenerek sezonu galibiyetle noktaladı: 3-1. Maça Göztepe atak başladı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Berkan'ın ortasında Atınç kale önünde topu auta yolladı. 27'de Berkan'ın pasında Tripic soldan ceza alanına girer girmez Barış'ın müdehalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Napoleoni Göztepe'yi öne geçirdi.

GÖZ-GÖZ FARKI AÇTI

Maçın 49. dakikasında Mert Hakan'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte topa kafayı vuran Fernando skora denge getirdi: 1-1. 55'te soldan Tripic bindirdi. Ortasında kale önünde Mossoro kafayla yeniden Göztepe'yi öne geçirdi: 2-1. 90+4. dakikada Halil ceza alanı içinde kendini yerde buldu. Hakem Şansalan ikinci kez penaltı noktasını gösterirken atışı kullanan Berkan müsabakanın da skorunu belirledi: 3-1.



Beşiktaş maçıyla kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı'nda dün 9. maçına çıkan Göz-Göz taraftarlarını sevindirdi. Evinde en son Ç.Rize'yi yenen İzmir ekibi, 4 maç sonra kazanarak yeni stadında bu sezon 3. galibiyetini elde etti.



BU KEZ YÜZÜ GÜLDÜ

Spor Toto Süper Lig'de son 12 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik 8 yenilgi alarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Göztepe lige galibiyetle veda etti. Pandemi sonrasında yeniden başlayan ligdeki son 7 maçını kazanamayan Göz-Göz, Sivasspor'u yenerek galibiyet hasretini dindirdi. Bu dönemin tek galibiyet alamayan ekibi olan Göz- Göz, pandemi sonrası 1 galibiyet, 5 yenilgi, 2 beraberlik alıp 5 puan kazandı.

ÇALIMBAY RAKİP OLDU

İlk teknik direktörlük deneyimini 2001-2002 sezonunda Göztepe'de yaşayan Rıza Çalımbay dün eski takımına yeni stadında ilk kez rakip oldu. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut maç öncesi 'Hoş geldiniz' diyerek başarılar diledi. Çalımbaylı Sivasspor, Göztepe'ye gurbette yenilerek Beşiktaş'ın kazanmasıyla 3. sıradaki yerinden oldu. Göztepe'den ayrılması beklenen İlhan Palut'un yerine göreve geleceği iddia edilen Rıza Çalımbay, yakın çevresine, 'Bana henüz teklif gelmedi' dediği öğrenildi.