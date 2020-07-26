G.Saray saldırıyor

Süper Lig'de üst üste iki sezon elde ettiği şampiyonluğun ardından bu sezon hayal kırıklığı yaratan G.Saray, çözümü kadroyu değiştirerek bulmaya çalışacak. Son olarak önceki gün Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar tüm enerjisini transfere harcamayı hedeflerken görüşmeler de hız kazandı. Cim Bom, Beşiktaş forması giyen Caner Erkin ile el sıkışırken bu transferin büyük ölçüde bittiği öne sürüldü. Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'un milli forveti Kenan Karaman'ın menajeriyle bir görüşme yapan, eski yıldızı Arda Turan'ı yuvaya döndürmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar Mariano'nun boşluğunu Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi bitecek Omar Elabdellaoui ile dolduracak.

MENSAH DA GÜNDEMDE

ORTA sahayı da güçlendirmek isteyen İstanbul ekibi Galatasaray, transfer listesinin üst sıralarına Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı milli oyuncusu Bernard Mensah'ı yazdı. Al Nassr'a kiralanan Maicon'un satılması halinde Bernard Mensah kadroya katılacak.