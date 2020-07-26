İki kez Fenerbahçe ile görüştü

Altay'da geleceği belirsiz olan teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yönetimle bugün masaya oturması bekleniyor. Sezon bitmeden önce F.Bahçe'nin futbol koordinatörlüğü için teklif sunduğu Yalçın Koşukavak, tatil dönüşünde Altaylı kurmaylarla bir araya gelip son gelişmeleri paylaşacak. Yapılacak toplantının ardından Altay yönetimi yeni sezonun yol haritasını çizecek. Geride bıraktığımız sezon üçüncü teknik adam olarak 23. haftada siyah-beyazlı takımın başına getirilen teknik direktör Yalçın Koşukavak'la 2021 yılına kadar sözleşme yapılmıştı.