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Haberler Spor Kaptan Beto dün veda etti

Kaptan Beto dün veda etti

Kaptan Beto dün veda etti
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Göztepe'de üçüncü sezonu dolduran kaleci Beto ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi sona eren ve yönetimin yüksek maliyeti nedeniyle gelecek sezon kadroda düşünmediği kaptan Beto, Sivasspor maçı öncesi üzerinde "Teşekkürler Göztepe. Elbet bir gün..." yazılı tişörtle fotoğraf çektirip İzmir'e veda etti. Beto, sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınlarken maç kadrosunda ise yer almadı.

PALUT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Palut, 3-1 kaybettikleri G.Saray maçında ilk 11'de oynattığı kaleci Beto, Alpaslan ve Poko'nun yerlerine kalede Göktuğ, savunmada Borges ve Yalçın'ı görevlendirdi. Sarı-kırmızılılarda Serdar, Jerome, Deniz ve Wilczek de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

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