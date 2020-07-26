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ve Malatyaspor küme düştü

Denizlispor’un Ankaragücü’ne Rize’nin F.Bahçe’ye yenildiği hafta ele geçen fırsatı kaçırdılar.

Kayseri ve Malatyaspor küme düştü
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Spor toto üper Lig Cemil Usta sezonunun son haftası müthiş bir heyecanı sahne oldu. Daha önceden küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'nün ardından 34. haftaya 5 takım büyük riskle girdi. Denizlispor evinde küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'ne son dakika golüyle yenilirken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.

SİVASSPOR AVRUPA LİGİ'NE
35'er puanlı bu iki takım 32'şer puanlı Yeni Malatyaspor'un Gaziantep FK'ya 1-0, Kayseri'nin Trabzonspor'a 2-1 yenilmesiyle bayram sevinci yaşadı. Nefes kesen 90'ar dakikalık mücadeleler sonunda iki renktaş Kayserispor ve Yeni Malatyaspor 1.Lig'e geriledi. Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yenen Beşiktaş, Sivasspor'un İzmir'de Göztepe'ye yenilmesiyle üçüncü sıraya yükseldi. Şampiyonlar Ligi hayalini kaybeden Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi ile teselli buldu.

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