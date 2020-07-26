Menemenspor’a Nijeryalı geldi

Tarihinde ilk kez mücadele verdiği TFF 1. Lig'de geçen sezon zirveyi sarsan Ekol Göz Menemenspor'da yönetim, yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler Nijeryalı sağ kanat Bernard Bulbwa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Hırvatistan'ın NK Dugopolje takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun imza törenine Onursal Başkan Tahir Şahin de katıldı. Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy Nijerya U20 Milli Takımı'nda da görev alan Bulbwa'yı transfer ederek geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.

KALAN MEVCUT KADRO KORUNACAK

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'i 9. sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor'da yönetim Mehmet Boztepe, Taşkın, Ali Özgün, Hüseyin Çolak, Selim Aydemir ve Trtovac'ın ardından tecrübeli oyuncu Mustafa Çeçenoğlu ile de yollarını ayırmıştı. Yönetimin mevcut kadroyu koruyacağı bildirildi.



SAMED ALİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İZMİR ekibi devre arasında Göztepe'den kiraladığı golcü Samed Ali Kaya'nın bonservisini almak için de harekete geçti. Son 6 maçta 5 gol atan deneyimli oyuncuyu bırakmak istemeyen kurmayların Göztepe ile görüşmelere başladı. Menemenspor'da 2017-18'de 2. Lig'de forma giyen Samed, o sezon Play-Off'larla birlikte 35 maçta 25 gol atarak Süper Lig ekibi Göztepe'ye transfer olmuştu.