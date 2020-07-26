Trabzon’a teselli

Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Sivas'ın umutlandığı son hafta maçında deplasmanında Kayserispor'u 2-1 yendi. En son 2011-12 sezonunda Trabzonspor, 8 yıl aradan sonra Devler Ligi biletini kaparken, Kayserispor bu sonuçla küme düştü. 51'de Ndiaye'nin riskli geri pasında araya giren Kravets topu kaleye gönderdi kalecinin bacaklarının arasından geçen topu Hüseyin Türkmen son anda çizgiden çıkardı. 59'da Enver Cenk'in sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 63'te Sörloth ceza sahasının hemen dışından çok sert vurdu, kaleciden seken topu Novak ağlarla buluşturdu: 0-1. 83'te Kayserili Djedje, Hasan Hüseyin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı Henrique ağlara gönderdi: 1-1. 90+4'te Trabzon Sörloth ile müsabakanın skorunu ilan etti. Norveçli, 24 golle gol kralı oldu.



EN KRALI SÖRLOTH

MÜTHİŞ bir mücadelenin sergilendiği Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor şampiyon olamasa da Norveçli golcüsü Alexander Sörloth gol kralı olmayı başardı. Kayseri maçını da boş geçmeyen yıldız futbolcu bu sezon 34 maçta attığı 24 golle ve yaptığı 8 asistle takımını sırtlayan isim olurken 22 gol atan Alanyasporlu Papiss Cisse ve 17 golü bulunan Adis Jahovic'i geride bırakarak mutlu sona ulaştı. Kayseri kalecisi Lung ise takımı küme düşmesine rağmen 124 kurtarışla Süper Lig'in en çok gol kurtaran kalecisi oldu.