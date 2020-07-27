TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde 3-3'ün rövanşında Akhisarspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek Süper Lig hedefini gerçekleştiremedi. Karagümrük finalde 30 Temmuz Perşembe günü İzmir Atatürk Stadı'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 31'de Ndao sağdan içeri çevirdi, Sobiech geriye çıkardı. Ramazan'ın şutunu kaleci Lukac kornere çeldi. 37'de Darri rakiplerinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci Lukac topu güçlükle çıkardı. 44'te Sabo defansın arkasına gönderdi topu, karşı karşıya kalan Ndao'nun aşırtma vuruşu üst direkten döndü. Seken topla buluşan Darri geriye çıkardı, Ramazan'ın yandan auta çıktı.
SABO TAKIMINI FİNALE TAŞIDI
56'DA Bjarnason soldan içeri çevirdi, Bertuğ dokunamadı. Yaşanan karambolde Bertuğ'un vuruşu üst direkte patladı. 71'de Darri sol kanatta geriye doğru çevirdi, Sabo topu ağlara yolladı: 1-0. 78'de Erhan'ın serbest vuruşunda Ergin'in indirdiği topta Cocalic'in şutu üst direkten döndü. Seken topta Ergin'in şutu da direkte patladı. 90+4'te Ndao sağ kanatta son çizgiye inip içeri çevirdi, Emeghara'nın şutu üst direkten döndü. Seken topta Sobiech'in şutu üstten auta çıktı. Karşılaşma 1-0 sona erdi ve Karagümrük finale yükseldi.
Akhisarspor havlu attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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