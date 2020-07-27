Başakşehir’in gurur gecesi

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve lig tarihinin 6. şampiyonu olan Başakşehir, tarihi zaferi Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kutladı. Maç sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle kendi stadına geçen turuncu-lacivertliler, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldırdı. Kutlamalara takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da katıldı. Başkan Göksel Gümüşdağ, son 4 sezonda ligdeki performanslarının zaferin habercisi olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyuz ve gururluyuz. Şampiyonluğu hak ettik. İnşallah devamı gelecek" dedi.

BİZİM İÇİN SEZON HENÜZ BİTMEDİ

SEZONUN kendileri için henüz bitmediğini ve UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam edeceklerini söyleyen Gümüşdağ, "İnşallah Danimarka'da oynayacağımız rövanş maçını da kazanıp çeyrek finale çıkacağız. Hedefimiz hem ligde, hem Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.