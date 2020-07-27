Denizli kabus gördü

Denizlispor bu sezon başında tam 9 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kümede kalmayı başardı. Son maçta geçen hafta 1. Lig'in yolunu tutan Ankaragücü'ne evinde 1-0 yenilen Horozlar, rakipleri Malatya ve Kayseri'nin yenilmesiyle lige tutundu. Korona nedeniyle lige verilen aranın ardından büyük düşüş yaşayan ve ateş hattına gerileyen Ege ekibi, 90 dakika sonunda derin bir nefes aldı. Yenilgiye rağmen yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular ligde kalmanın sevincini yaşadı. Bazı taraftarlar da stat çevresinde meşaleler yaktı, marşlar söyleyerek kutlama yaptı. Teknik Direktör Levent Kartop, "Özellikle son maçlarda son dakikalarda yediğimiz gollerle düşme potasına yaklaştık. Çok stresli günler yaşadık. Zor bir dönemdi. Evimizdeki Trabzonspor galibiyeti bizi ligde tuttu. Bu süreçten iyi dersler çıkarmalıyız" diye konuştu. Denizlispor, ligi 35 puanla 14. tamamlayabildi. Yeşil-siyahlı ekip, oynadığı 34 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Kalesinde 48 gol gören Denizlispor rakip filelere 31 gol atabildi.

DÖRT TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Denizlispor, 34 haftalık maratonda 4 teknik direktör değiştirdi. Sezona Yücel İldiz yönetiminde başlayan yeşilsiyahlı Denizli ekibi, daha sonra sırasıyla Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun'u göreve getirdi. Ligi kulüp antrenörü Levent Kartop yönetiminde noktalayan Horozlar ligin en fazla teknik direktör değiştiren takımı oldu.



SAHASINDA TAM 34 PUAN KAYBETTİ

Denizlispor bu sezon evinde oynadığı 17 maçın sadece 5'ini kazanırken 2 beraberlik aldı ve 10 yenilgi yaşadı. Sahasındaki maçlarda sadece 14 gol atabilen Horozlar, kalesinde ise 25 gol gördü. Bu süreçte 51 puanlık dilimden 17 puan çıkartan Denizlispor 34 puanlık bir kayıp yaşadı. Denizli ekibi küme düşen Malatya ve Kayseri'nin (16'şar puan) ardından en kötü iç saha performansına sahip.



MUSTAFA'DAN AYRILIK SİNYALİ

DENİZLİSPOR'UN tecrübeli oyuncusu Mustafa Yumlu, kulüplerin daha iyi ve karakterli oyuncu seçimi yapması gerektiğini belirterek, "Özellikle yabancı oyuncularda dikkatli olunmalı. Belki 1 maaşını vermediğinde seni bırakıp gidebiliyor ve bunu çok kolay yapabiliyor. Biz Türkler olarak karakterimizi sahaya koyuyoruz. Biz de para almıyoruz. Ama bizler takımı sahiplendik. Daha önce Denizlispor'da devam etme kararım vardı. Ama şu an kafam çok karışık. Sebebini açıklamak istiyorum. Dinlenmem gerekiyor, çok yoruldum. Bize çok yük bindi. Biraz kafamı toparlayıp, dinlenip, neresi hayırlısıyla oraya gideceğiz" şeklinde konuştu.



SEBAHATTİN ALP