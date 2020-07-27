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Dirar yolcu

Dirar yolcu
Giriş Tarihi: 27.7.2020

Fenerbahçe, Faslı futbolcusu Nabil Dirar ile yol ayrımında. Oyuncunun eski kulübü Club Brugge'a döneceği iddia edilirken bir süre önce Dirar'ın, Brugge'a transfer olmak istediği belirtilmiş ve oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği iddia edilmişti. Fenerbahçeli yöneticilerin ise Brugge yönetimine '2 milyon Euro'dan aşağı satmayız' yanıtını verdiği gelen haberler arasında. Belçika ekibi, Dirar'ı ilk etapta bonservissiz kadrosuna dahil etmek isterken, Fenerbahçe'nin teklifini değerlendireceği konuşuluyor. Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Dirar bu sezon ligde 28 karşılaşmada görev aldı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

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