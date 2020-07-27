İleri uca Kravets

Göztepe'de yönetim, golcü transferi için düğmeye bastı. Jerome ile yolları ayıran Wilczek ile de vedaşlamaya hazırlanan Göz-Göz yönetimi, ligden bu sezon küme düşen Kayserispor'un Ukraynalı golcüsü Artem Kravets'e kancayı taktı.
19 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ
Sarı-kırmızılılar, 2018'de de ara transfer döneminde transfer etmek istediği 31 yaşındaki yıldız için yeniden devreye girdi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun 1. Lig'de oynamak istemediği ve Göztepe'ye transferine sıcak baktığı belirtildi. Kravets, bu sezon 19 lig maçında fileleri 8 kez sarstı.
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