İleri uca Kravets

Göztepe'de yönetim, golcü transferi için düğmeye bastı. Jerome ile yolları ayıran Wilczek ile de vedaşlamaya hazırlanan Göz-Göz yönetimi, ligden bu sezon küme düşen Kayserispor'un Ukraynalı golcüsü Artem Kravets'e kancayı taktı.

19 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

Sarı-kırmızılılar, 2018'de de ara transfer döneminde transfer etmek istediği 31 yaşındaki yıldız için yeniden devreye girdi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun 1. Lig'de oynamak istemediği ve Göztepe'ye transferine sıcak baktığı belirtildi. Kravets, bu sezon 19 lig maçında fileleri 8 kez sarstı.