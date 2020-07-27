Kaf-Kaf finalde yıkıldı

3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Karşıyaka, Antalya'da oynanan maçta Turgutluspor'a penaltılarla elenerek 2. Lig şansını kaçırdı: 5-7. 16'da Barış çalımlarla geldi, defansın arasından geçti şutunda kaleci Fatih'e de çarpan top yan direkten kornere gitti. 136'da Kadir Torbacı'nın pasında Mithat plaseledi yan direği yalayan top auta çıktı. Devre golsüz kapandı. 56'da Doğukan sol kanatta topla buluştu defansı geçip muhteşem vurdu: 1-0. 60'ta kaleci Erdoğan'ın uzun pasında Hakan topla buluşup sert vurdu, kaleci Fatih gole izin vermedi. 60'ta Mithat'ın köşe atışına Samet, skora eşitliği getirdi: 1-1. Normal süre 1-1 bitti, uzatmaya geçildi.

NECMİ VE MEHMET'E KIRMIZI KART

99'da Mithat ceza yayı önünden harika vurdu: 2-1. 100'de Harun'a sert giren Necmi kırmızı kart gördü. 116'da Mehmet rakibi Hakan'ı düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. 117'de Onur atışı ağlara yolladı: 2-2. Finalde uzatmalar da 2-2 eşitlikle sona erdi, penaltılara geçildi. Turgutluspor'da penaltı atışlarında Samet, Kadir Yazıcı, Hayrullah, Emre ve Cuma fileleri havalandırdı. Karşıyaka'da, Mustafa, Onur, Görkem atışları gole çevirdi, Özgür'ün penaltısını kaleci Fatih kurtardı, Turgutluspor şampiyonluğa ulaştı.



KASABA AMATÖRDEN PLAY-OFF FİNALİNE

Ege'yi 2005-2015 yılları arasında aralıksız olarak 2. Lig'de temsil eden Turgutlu, 2015'te 3. Lig'e, 2016 yılında ise amatöre düştü. Dibe vurduktan sonra amatörde tek sezon kalıp 3.Lig Lig'e dönen kırmızı-siyahlılar, Play-Off yarı finalinde Erokspor'u geriden gelerek 2-1 yenmeyi başardı. Manisa temsilcisi finalde Karşıyaka'yla oynayacağı Ege derbisini de kazandığı takdirde 5 yıl sonra 2. Lig'e dönecek. 3 yıl önce yine Antalya'da Altay'ı Play-Off finalinden 2. Lig'e taşıyan Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer Kaf-Kaf'ı yenip hedefe ulaşmaları halinde ikinci zaferine imza atacak.



KAF-KAF YALNIZ DEĞİLDİ

SON olarak 11 yıl önce 2008-2009 sezonunda 1.Lig'de Play-Off finaline çıkan, Karşıyaka 11 yıl aradan sonra final maçı oynamaya hak kazandı. Korona virüs pandemisi nedeniyle takımlarına statta destek veremeyen Karşıyakalılar maçı evlerinden ve kafelerden A Spor'dan takip etti. Bu arada bir grup taraftar da takımlarına destek vermek için İzmir'den Antalya'ya gitti. Maça giremeyeceklerini bilmelerine halde Antalya'nın yolunu tutan Kaf-Kaf'ı kamp yaptığı otelden konvoyla stada uğurlayıp, stadyum çevresinde maçı takip etti. Karşıyaka yönetimi maçı tam kadro izlerken babası öldüğü için yarı final maçına gelemeyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da yöneticilerle tribünde yer aldı.



YİNE BİR FİNALDE KAHROLDULAR

İKİ takımın bu sezonun ilk yarısında 17 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geldiği maçı Turgutluspor son dakika golüyle 2-1 kazanmıştı. Futbolcu olarak Süper Lig'de formasını giyip 2016'da teknik adam olarak 1. Lig'den düşmenin acısını yaşadığı Karşıyaka'yı şampiyonluk kapısına dayatan Teknik Direktör Soner Tolungüç, Karşıyaka ile üst lige çıkma şansını kullanamadı. Maçın uzatma dakikalarında hakeme itiraz eden Tolungüç kırmızı kart görünce tribüne gönderildi. Penaltı atışlarıyla şampiyonluğun kapısından dönen Karşıyakalılar büyük üzüntü yaşadı. Futbolcuları yöneticier ve teknik ekip teselli etmeye çalıştı. Bazı futbolcular göz yaşlarını tutamadı.



PLAY-OFF'LARDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Play-Off heyecanını son yıllarda 5. kez yaşayan Karşıyaka, terfi maçlarında dün 3. kez final maçı oynadı. İzmir ekibi, 2001-02 sezonunda 2. Liginde Denizli'de oynadığı final maçında Adana Demir'e altın golle kaybetmiş, 2008-09 sezonunda ise TFF 1. Lig'de Ankara'da oynadığı final müsabakasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını ıskalamıştı.



GEÇEN SEZON YARI FİNALDE ELENMİŞTİ

TFF 1. Lig'den 2016, 2. Lig'den ise 2018 yılında düşerek amatörün eşiğine kadar gelen Kaf-Kaf, transfer yasağı yüzünden dört sezondur altyapı patentli kadrosuyla mücadele ediyor. Geçen sezon da düşme hattından gelip Play-Off oynamasına rağmen Kaf-Kaf yarı finalde dramatik bir şekilde Vanspor'a elenmişti. Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon Derincespor'la oynadığı yarı final maçını 1-0 kazanarak kazanarak adını finale yazdırmayı başarmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ