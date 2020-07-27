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Haberler Spor Kartal yerli kaleci alacak

yerli kaleci alacak

Beşiktaş’ın kaleci listesinde Ç.Rize’den Gökhan Akkan ilk sırada. Tam 6 isim daha gündemde.

Kartal yerli kaleci alacak
Giriş Tarihi: 27.7.2020

Beşiktaş, transferde ilk olarak kaleye takviye yapmak için atağa kalktı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı basın toplantısında "Ersin'in yanına yerli ve tecrübeli bir kaleci alacağız" açıklamasının ardından gözler Süper Lig'de oynayan yerli kalecilere yöneldi. Yalçın'ın istediği ilk kalecinin Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan olduğu bilinirken Karadeniz ekibi, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki kaleci için yüksek bonservis istediğinden, transfer askıya alınmıştı. İkinci sırada olan Volkan Babacan için de mutlaka bonservis isteyen Medipol Başakşehir'le bu hafta yeniden temasa geçilmesi bekleniyor. Kasımpaşa'dan Ramazan ve Fatih ile Gaziantep'ten Günay'ın adaylar arasında olduğu, Antalyaspor'un yedek kalecisi Ferhat Kaplan ve Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi Haydar Yılmaz'ın da düşünüldüğü iddia edildi.

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