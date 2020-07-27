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Haberler Spor Menemen’de Telushi sesleri

Menemen’de Telushi sesleri

Menemen’de Telushi sesleri
Giriş Tarihi: 27.7.2020

TFF 1. Lig'de yeni sezon için kolları sıvayan ve ilk olarak Hırvatistan'ın NK Dugopolje takımından Nijeryalı kanat Bernard Bulbwa ile sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor, orta saha Bruno Telushi için harekete geçti. Arnavutluk ekibi Partizani Tirana ekibinde top koşturan orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi. Partizani Tirana'da 40 resmi maça çıkan 29 yaşındaki orta saha 8 gol kaydetti. Telushi kariyerinde Flamurtari Vlore ve Hırvatistan'ın Slaven Belupo takımlarında da top koşturdu.

MURAT ELKATMIŞ FENER'E DOĞRU

Menemen'in 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Murat Elkatmış yuvadan ayrılıyor. Gelecek sezon için yıldız adaylarına yönelen Fenerbahçe, Murat için İzmir ekibine resmi teklifini yaparken futbolcu için istenen bonservis bedelinin ise 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Ayrıca anlaşma gerçekleşirse sarı-lacivertli İzmir ekibi bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak. Murat Elkatmış bu sezon ligde 14 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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