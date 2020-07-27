Rize’de korku filmi mutlu son ile bitti

F.Bahçe'ye 3-1 yenilen rizespor, düşme hattındaki rakipleri yeni malatya ve kayserispor'un son haftayı mağlubiyetle kapatması sonrası ligde kalmayı başardı. özellikle karadeniz ekibinin geçen haftaki 3-0'lık malatya galibiyetinin bu mutlu sonda payı büyüktü. sezona ismail kartal'la başlayan ardından ünal karaman'la yola devam ettikten sonra onunla da yolları ayıran rize'de gelecek sezon takımın başına geçecek olan stjepan tomas, son iki haftada takımı maçlara hazırlıyordu. bu süreçte mehmet ali karaca'nın yedek kulübesinde sahne aldığı ekip, bir bakıma bir önceki hafta aldığı 3-0'lık yeni malatya galibiyetiyle gelecek sezon da Süper Lig'in içinde kalmayı başardı.