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Somaspor 2. Lig aşkına

A Spor’dan canlı yayınlanacak karşılaşmada Soma, bugün ile şampiyonluk maçına çıkacak.

Somaspor 2. Lig aşkına
Giriş Tarihi: 27.7.2020

TFF 3. Lig'de Play-Off yarı final maçında Muğlaspor'u 2-0'lık skorla yenerek eleyen Somaspor, bugün final mücadelesinde Pazarspor'la kozlarını paylaşacak. A Spor'dan yayınlanacak Antalya'da Calista Sports Center'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı takım, Pazarspor'u yenmesi halinde tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, "Önümüzde bir maç kaldı. Belki 90 dakika, belki 120 dakika, belki de penaltılarla kaderimizin belli olacağı bir karşılaşma var. Hedefimiz kupayı Soma'ya götürmek. Oyuncularıma güvenim tam. Şampiyonluğu taraftarımızla kutlayacağımıza inanıyorum" dedi.

ŞAMPİYONLUĞA EKSTRA PRİM
SOMASPOR yönetimi bugün yapılacak Pazarspor maçı öncesinde 20'şer bin TL şampiyonluk primi açıklarken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de ekstra 10'ar bin TL prim desteği vereceği öğrenildi. Somalı iş adamlarının da bugün oynanacak olan tarihi maç öncesinde Somasporlu futbolculara ekstra prim vadettiği rakamı ise bugün açıklayacakları belirtildi.

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