Trabzonspor kendisini aştı

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 65'e yükselterek sezonu 2. sırada tamamlayan Trabonspor son 9 sezonun en yüksek puanını topladı. Ligin son iki haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde yer almasına karşın bu hedefini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, ligi son yılların en iyi sıralamasıyla kapattı. Bordomavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını 2019-2020 sezonunda gösterdi.

MÜTHİŞ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ

Trabzonspor 2011-12 sezonunu 56 puanla üçüncü., 2012-13 sezonunu 46 puanla dokuzuncu., 2013-14 sezonunu 53 puanla dördüncü. 2014-15 sezonunu 57 puanla beşinci., 2015-16 sezonunu 40 puanla onikinci,, 2016-17 sezonunu 61 puanla altıncı, 2017-18 sezonunu 55 puanla beşinci, 2018- 19 sezonunu 63 puanla dördüncü ve 2019- 20 sezonunu da 65 puanla ikinci bitirdi.



SÖRLOTH, İNGİLİZLERİ ÜZDÜ

SEZON başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Norveçli oyuncunun en yakın takipçisi Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse 22 golde kaldı. İngiliz takımından bordo-mavililere geldiği dönemde ismi fazla duyulmayan bir futbolcu olmasından dolayı birçok taraftarın transferini eleştirdiği Sörloth, attığı gollerle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da önemli ses getirdi. İngiliz kulübü, Karadeniz temsilcisinde önemli bir performans ortaya koyan başarılı futbolcunun çıkışını şaşkınlıkla izliyor.