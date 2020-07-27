Süper Lig'de sezonu Sivasspor galibiyetiyle noktalayan Göztepe'de yaprak dökümü başladı. Sivasspor maçı öncesi Portekizli takım kaptanı Beto Pimparel'in takımdan ayrılmasından sonra ayrılık haberleri art arda gelmeye başladı. Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro da 90 dakikanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara veda ederken, dün de kontratı biten golcüler Deniz Kadah ile Cameron Jerome ve stoper Wallace Reis ile de yollar ayrıldı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekipte 3 sezon geçiren Beto ve Castro yönetimin ücret talebini kabul etmeyerek ayrılığın ilk sinyallerini vermişti. Sivasspor maçı kadrosunda yer almayan Alpaslan Öztürk'ün de Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, iki kulüp bonservis bedeli konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk için 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlendiği transferin kısa sürede biteceği bildirildi.



SATIŞ LİSTESİ ŞEKİLLENİYOR

AYRICA takımda sözleşmesi devam eden yabancı oyuncular Celso Borges, Lamine Gassama ve bekleneni veremeyen golcü oyuncu Kamil Wilczek de cazip teklif gelmesi halinde satılacak. Kiralık oyuncular Serdar Gürler'in Antalyaspor'a gideceği, Soner'in ise kulübü Başakşehir'e döneceği konuşulurken iki yıldızın durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca yine sözleşmesi sona erecek olan Berkan Emir ile de yola devam edilmesi planlanırken yönetim Alanyaspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'dan teklifler alan futbolcuyu ikna çabaları sürüyor.



GÖZ-GÖZ DE KADRO DEĞİŞECEK

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçıyla sezonu 10. sırada 42 puanla noktalarken, as kadroda forma giyen oyuncuların bir çoğu kulüpten ayrılacak. Pandemi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan kulüpte ayrılıkların ana nedeni ekonomik sıkıntı olarak öne çıkarken, yönetim gelecek sezon kadroyu yeni baştan oluşturmak zorunda kalacak. Sarı-kırmızılılarda bir çok oyuncu ayrılıklarını sosyal medyadan duyururken devamının da geleceği belirtildi. Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un da durumunun ne olacağı merak konusu.

BURAK HAKERLER