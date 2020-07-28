1928 Bucaspor’da gündem Gökhan

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off yarı final maçında 68 Aksaray Belediyespor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak 2. Lig umutlarını yeni sezona bırakan 1928 Bucaspor'da transfer çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak. Sarılacivertli ekipte yıldız futbolcu Gökhan Erdöl ile Mustafa Şen'in sözleşmeleri sona ererken, yönetimin Gökhan Erdöl ile devam konusunda masaya oturacağı belirtildi. İzmir temsilcisinin ayrıca Etimesgut Belediyespor'dan kiralanan Mehmet Fuat Gölbaşı'nın bu kez bonservisini alabilmek için de girişimde bulunacağı ifade edildi.