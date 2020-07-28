Akigo havlu attı Vural vedalaştı

TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında, İstanbul'da 3-3 berabere kaldığı Karagümrük'e evinde 1-0 yenilerek Süper Lig hayallerine veda eden Akhisarspor kahroldu. Geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönmek için tüm sezon mücadele eden Ege ekibi büyük avantajla çıktığı Karagümrük müsabakasında şoka uğradı. Direkleri geçemeyen Akhisarspor'da 90 dakika sonunda teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular yıkıldı. Oyuncular gözyaşlarını tutamazken, mali sıkıntılarla boğuşan Ege ekibi büyük fırsatı kaçırdı.

TRANSFER YAPMALARI YASAK

Transfer tahtası kapalı olan Akhisarspor'da yönetimin gelecek sezon için nasıl hamleler gerçekleştireceği de şimdiden merak konusu oldu. Üç sene önce Göztepe ile TFF 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Vural bu kez sevinemedi. Akhisarspor'da görev süresi sona eren tecrübeli teknik adam kulübe veda etti. Vural, "Bu kulüp destek görmek zorunda. Müzesinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa var. Mali tablo düzelmeli" dedi.